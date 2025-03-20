Путин отреагировал на избрание нового главы МОК

Президент России Путин поздравил Ковентри с избранием на пост президента МОК

Президент России Владимир Путин отреагировал на избрание Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин поздравил Ковентри с избранием. Он подчеркнул, что опыт и заинтересованность в продвижении олимпийских идеалов будут способствовать успеху в ее работе. «От души желаю вам благополучия и крепкого — по‑настоящему спортивного — здоровья», — заявил президент.

Ковентри была избрана на пост главы МОК ранее 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри заявила, что гордится быть первой женщиной — главой МОК.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию на дистанции 200 метров на спине. Она находится на должности министра спорта Зимбабве с 2018 года.