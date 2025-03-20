Роскомнадзор прокомментировал требование запретить турецкие сериалы в России

В РКН заявили, что не получали запросов на запрет турецких сериалов в России

Роскомнадзор (РКН) прокомментировал ситуацию с требованием общественников запретить показ турецких сериалов в России. Слова представителя пресс-службы РКН приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«В Роскомнадзор не поступало такое обращение», — сообщили в ведомстве.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям из-за отсутствия культурной ценности.

До этого с требованием запретить показ турецких сериалов выступило общественное движение «Ветераны России». По словам председателя движения Ильдара Резяпова, сериалы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам».