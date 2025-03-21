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13:06, 21 марта 2025Россия

Кремль высказался о действии приказа Путина об отказе от ударов по инфраструктуре Украины

Песков: Приказ Путина об отказе от ударов по инфраструктуре Украины действует
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Приказ президента России Владимира Путина об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины продолжает действовать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Приказ Верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины», — сказал он.

Песков уточнил, что приказ действует в соответствии с договоренностью Москвы и Вашингтона отказаться от ударов по энергетике Украины. Она была достигнута во время телефонного разговора Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. Глава государства тогда согласился на предложение Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Впоследствии, в ночь на 19 марта, стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани и о пожаре на нем, который не прекращается уже третьи сутки. Путин в день атаки не отменил команду прекратить удары по энергетике. В Минобороны впоследствии назвали случившееся специально подготовленной провокацией и заявили, что она направлена на срыв мирных инициатив президента Соединенных Штатов.

ЖЗЛ
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