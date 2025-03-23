Российская фигуристка оценила выступление беременной Трусовой на «Русском вызове»

Попова о выступлении беременной Трусовой: Немного рисковала здоровьем

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова оценила выступление беременной Александры Игнатовой (Трусовой) в паре с мужем Макаром Игнатовым на турнире «Русский вызов». Об этом сообщает «Газета.ru».

Она сочла номер замечательным и трогательным. «Спасибо ребятам, что они вообще вышли на лед. Немножко рисковали своим здоровьем, но это было очень красиво и трогательно», — заявила она.

Трусова рассказала о беременности во время выступления. В конце она сняла пиджак и показала округлившийся живот. 20-летняя спортсменка не стала раскрывать пол будущего ребенка.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.