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09:43, 24 марта 2025Путешествия

Блогер раскрыл причины любви россиян к Мексике

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Мексике и раскрыл причины любви соотечественников к ней, несмотря на опасности, грязь и хаос. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Во-первых, по словам автора публикации, в этой латиноамериканской стране можно бюджетно отдохнуть. Отели там дешевле, чем в Европе, уличная еда «стоит копейки», а квартиру можно легко арендовать на месяц и тратить меньше, чем в России.

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«Конечно, если ты турист-олигарх, который снимает пятизвездочный отель в Канкуне, тебе это неважно. Но для обычных путешественников это рай», — признался блогер.

Во-вторых, россиянам при поездке в Мексику не нужно оформлять визу — достаточно электронного разрешения. «А если лететь через США, можно вообще на 180 дней заехать по американской визе», — сообщил автор.

Россиянин также отметил, что в Мексике есть и пальмы, и Карибское море, и древние пирамиды, и вулканы. «То есть в одной стране можно почувствовать себя и на Бали, и в Перу, и даже в Европе (если забрести в какие-то старые испанские города)», — пояснил он.

Кроме того, путешественник рассказал, что мексиканцы — одни из самых доброжелательных людей, которых он встречал. Они всегда поприветствуют, помогут и дадут совет, даже если турист не говорит по-испански.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о мексиканских обычаях, которые его соотечественникам покажутся ненормальными. По его словам, на местных дорогах действуют «правила джунглей».

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