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12:45, 24 марта 2025Экономика

В Думе одобрили проект о тюремных сроках за незаконную регистрацию в качестве ИП

В ГД рекомендовали принять законопроект о наказании за незаконную регистрацию ИП
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), предполагающий в том числе возможность тюремных сроков для признанных виновными. Об этом сообщает ТАСС.

Документ в декабре внесло на рассмотрение депутатов правительство РФ. Согласно предложенным изменениям, статью Уголовного кодекса (УК) РФ о незаконном образовании юридического лица предлагается дополнить ответственностью за случаи незаконной регистрации граждан в качестве ИП с возможностью избежать наказания, если подставное лицо впервые совершило правонарушение и активно способствовало его расследованию.

Согласно предложениям кабмина, планируется, что осужденным по указанному составу преступления будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Также действие статьи УК хотят распространить на случаи незаконного использования документов для регистрации физлиц в качестве ИП. За предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, будет грозить похожее наказание но без возможности попасть в колонию — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, или же до двух лет исправительных работ. А вот за приобретение таких документов либо персональных данных, как следует из законопроекта, возможно лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же период времени, предусмотрена и возможность оштрафовать осужденного на сумму до 500 тысяч.

В пояснительной записке говорится, что индивидуальные предприниматели наделены схожими с юрлицами правами в сфере предпринимательской деятельности — на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения деньгами при их обналичивании, что «широко используется при совершении преступлений».

Ранее стало известно, что в России ужесточили административную ответственность за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Повышение штрафов власти объяснили индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции.

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