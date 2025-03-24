В Думе одобрили проект о тюремных сроках за незаконную регистрацию в качестве ИП

В ГД рекомендовали принять законопроект о наказании за незаконную регистрацию ИП

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), предполагающий в том числе возможность тюремных сроков для признанных виновными. Об этом сообщает ТАСС.

Документ в декабре внесло на рассмотрение депутатов правительство РФ. Согласно предложенным изменениям, статью Уголовного кодекса (УК) РФ о незаконном образовании юридического лица предлагается дополнить ответственностью за случаи незаконной регистрации граждан в качестве ИП с возможностью избежать наказания, если подставное лицо впервые совершило правонарушение и активно способствовало его расследованию.

Согласно предложениям кабмина, планируется, что осужденным по указанному составу преступления будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также действие статьи УК хотят распространить на случаи незаконного использования документов для регистрации физлиц в качестве ИП. За предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, будет грозить похожее наказание но без возможности попасть в колонию — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов, или же до двух лет исправительных работ. А вот за приобретение таких документов либо персональных данных, как следует из законопроекта, возможно лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же период времени, предусмотрена и возможность оштрафовать осужденного на сумму до 500 тысяч.

В пояснительной записке говорится, что индивидуальные предприниматели наделены схожими с юрлицами правами в сфере предпринимательской деятельности — на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения деньгами при их обналичивании, что «широко используется при совершении преступлений».

Ранее стало известно, что в России ужесточили административную ответственность за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Повышение штрафов власти объяснили индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции.