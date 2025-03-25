Путин: МО РФ изучает вопрос ротации военных, первыми ушедших на фронт

Президент России Владимир Путин заявил о возможной ротации части военных из зоны специальной военной операции (СВО). Он заявил, что этот вопрос изучает Минобороны (МО) России.

По словам российского лидера, речь идет о ротации военных, первыми ушедших на фронт. В этом вопросе Россия будет исходить из реалий на земле в зоне СВО, отметил президент.

«Этот вопрос (проведения ротации военнослужащих — прим. «Ленты.ру») стоит остро. Безусловно, его не забываем», — сказал он.

Путин заявил о профессионализме мобилизованных россиян

По словам Путина, многие из мобилизованных россиян стали «реально профессиональными военными». «Их уже никто не называет "мобиками" и так далее. Они полноценные боевые единицы», — сказал президент.

Он заявил, что мобилизованные россияне воюют на равных с профессиональными военными из десантно-штурмовых подразделений, морской пехоты, беспилотной авиации, артиллерии и других.

Путин пообещал покарать боевиков ВСУ за преступления в Курской области

Президент сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут наказаны за совершенные в Курской области преступления, передает ТАСС.

«Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», — высказался президент.

Он уточнил, что некоторые украинские военные уже оказываются в руках России и преданы суду — это ждет и других бойцов.

Кроме того, говоря о приграничном российском регионе, Путин пообещал выделить необходимые средства и восстановить все разрушенное. Он отметил, что власти не оставят без внимания курян.