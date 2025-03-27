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15:07, 27 марта 2025Спорт

Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

Карпин заявил, что сборная России проведет матч с Ираном в октябре дома
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл подробности товарищеского матча с Ираном. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин заявил, что, если будут подписаны все бумаги, сборная России сыграет с Ираном дома в октябре.

Накануне глава федерации футбола Ирана Мехди Таджа сообщил, что иранцы сыграют с россиянами 6 октября 2025-го. Он отметил, что встреча пройдет в рамках подготовки команды перед чемпионатом мира.

Последний раз сборные России и Ирана встречались на поле в марте 2023 года. Товарищеская встреча прошла в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1.

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