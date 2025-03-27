Россиянка описала жизнь в Мексике словами «купить права проще, чем упаковку яиц»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, что там водительские права продают в магазинах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В Мексике купить водительские права проще, чем упаковку яиц, — описала автор. — Просто пришел, заплатил, подождал 15 минут — и вуаля! Ты официально водитель».

По словам Ершовой, мексиканцы не ходят в автошколы, а учатся водить на практике. При этом автор обратила внимание на сравнительно небольшое количество ДТП с летальным исходом.

Путешественница объяснила, что в Мексике много плохих дорог, на которых невозможно разогнаться. Местные жители «привыкают к хаосу с детства». «Маневрирование среди пробок, обход тележек с тако и резкое торможение перед ослом, вышедшим на дорогу, — это просто обычный день», — отметила она.

Ранее Ершова предостерегла туристок от браков с мексиканцами. По ее словам, мужчины в этой стране рассматривают жен как «прислугу с бонусами».