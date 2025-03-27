RS: ЕС хочет сорвать соглашение между РФ и США о прекращении огня в Черном море

Европа хочет помешать реализации одного соглашения между Россией и США. Такое мнение выразило издание Responsible Statecraft (RS).

«ЕС, похоже, пытается сорвать соглашение между Россией и США о прекращении огня в Черном море», — стало известно из материала западного издания.

В статье также подчеркивается, что для реализации этой инициативы США придется смягчить санкции в отношении России. При этом представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер заявила, что европейские страны снимут экономические ограничения с России в том случае, если она выведет войска с территории Украины. RS назвало это условие невыполнимым.

Ранее Хиппер заявила, что Европа также должна принимать участие в переговорах по Украине. Она добавила, что решения относительно этой страны не должны приниматься без ее участия.

25 марта Россия и США провели 12-часовые переговоры в Эр-Рияде. Одним из итогов стала договоренность стран обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Она предполагает безопасность судоходства и прекращение огня в акватории Черного моря. При этом в Кремле подчеркнули, что Москва вступит в инициативу в том случае, если с некоторых российских компаний снимут санкционные ограничения.