Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

Кремль опубликовал договоренности РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде

С 23 по 25 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры Вашингтона с Москвой и Киевом. В последний день встречи страны подвели итоги консультаций. Белый дом и Кремль опубликовали заявления, в которых говорится, что стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в Черном море.

Стороны также решили не допускать использования коммерческих судов в военных целях. Специально для этого будет проводиться досмотр кораблей.

Сообщается, что договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу при одном условии — снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

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Украина пригрозила России в случае срыва договоренностей

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с американской стороной, сообщил, что Киев поддержал инициативу, обеспечивающую безопасность в Черном море. При этом он указал, что республика будет рассматривать как угрозу национальной безопасности перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Черного моря. В таком случае, добавил он, у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту.

Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море Рустем Умеров министр обороны Украины

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что договоренности могут вступить в силу сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями. Он также рассказал, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время. Однако какие вопросы в его рамках будут рассмотрены, политик не уточнил.

Кроме того, Зеленский пригрозил, что в случае срыва перемирия с Россией Киев потребует от США новой военной помощи и введения санкций в отношении Москвы. Он также отметил, что именно Вашингтон будет контролировать соблюдение договоренностей между двумя странами.

О чем еще договорились страны?

Помимо безопасности в Черном море, Россия также обсудила с США помощь с восстановлением доступа на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижение расходов на морское страхование и расширение доступа к портам и платежным системам для таких транзакций.

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Кроме того, страны подняли вопрос о разработке мер по реализации соглашения о запрете на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта. Соответствующая договоренность, указывается на сайте Кремля, может быть продлена или прекращена в случае ее несоблюдения.

Стороны также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений и условились продолжить работать над достижением устойчивого и прочного мира.

По словам Умерова, помимо прочего США подтвердили свою поддержку в помощи по обмену военнопленными, освобождению гражданских лиц и возвращению украинских детей.