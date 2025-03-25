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10:36, 25 марта 2025Мир

В России поделились впечатлениями о переговорах с США по Украине. Диалог назвали непростым

Сенатор Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростой, но полезный
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Российская сторона высказалась о состоявшихся в Эр-Рияде переговорах с США по поводу урегулирования украинского конфликта. Сенатор Григорий Карасин назвал беседу непростой, но полезной.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», — заявил Карасин.

Представитель российской стороны добавил, что переговоры будут продолжаться, к ним подключатся ООН и ряд других стран. Наряду с этим он указал на конструктивный тон нынешней правящей в США президентской администрации.

Кадр: Telegram-канал МИД России

В США рассказали об ожидании позитивного заявления после переговоров с Россией

Вашингтон ожидает позитивного совместного заявления после переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, они прошли очень хорошо. Об этом сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — рассказал собеседник агентства.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по Украине планируется озвучить 25 марта. Более подробные детали диалога двух делегаций пока остаются неизвестными.

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов

Поздно вечером 24 марта стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились, они продлились более 12 часов. Отмечалось, что эти переговоры стали самыми долгими в 2025 году.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета нацбезопасности.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В США назвали цель переговоров России и США в Саудовской Аравии

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она отметила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

Помимо этого, Брюс подчеркнула, что обсудить разногласия России и Украины можно будет только после прекращения огня. «Единственное, что приведет нас [к миру], — это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне», — сказала она.

Уточнялось также, что о некоторых аспектах контактов Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта.

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