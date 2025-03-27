Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
7:0
Завершен
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Трактор
4:5
Завершен
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Локомотив
3:1
Завершен
Торпедо
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Динамо М
3:1
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:12, 27 марта 2025Спорт

У футболиста молодежной сборной России украли кроссовки в самолете

У футболиста молодежной сборной России Абдулкадырова украли кроссовки в самолете
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Футболист московского ЦСКА и молодежной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров стал жертвой воров во время перелета из Боготы в Стамбул. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Спортсмен снял кроссовки и уснул в пассажирском кресле самолета. Когда футболист проснулся, кроссовок не было. Злоумышленника найти не удалось, из самолета Абдулкадыров выходил в одноразовых тапочках.

В Колумбии молодежная сборная России провела два товарищеских матча. Подопечные Ивана Шабарова сыграли вничью (2:2) и потерпели поражение (0:1).

20-летний Абдулкадыров — воспитанник ЦСКА. Он пока не дебютировал в составе основной команды армейцев.

Ранее в Штутгарте неизвестные проникли в дом экс-футболиста московского клуба «Динамо» и сборной Германии Кевина Кураньи. Они украли наличные, драгоценности и несколько сумок на общую сумму около 105 тысяч евро.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    В российском городе толпа мигрантов избила дочь бойца СВО

    Россияне возмутились заселением в одну квартиру 13 гастарбайтеров

    Военблогер раскрыл детали наступления армии России в Курской области

    Воронежская область вновь подверглась атаке беспилотников

    В плане США по сделке увидели подрыв идеи об Украине в ЕС

    Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

    В США предупредили Украину о риске остаться без денег

    В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше