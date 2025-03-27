У футболиста молодежной сборной России украли кроссовки в самолете

У футболиста молодежной сборной России Абдулкадырова украли кроссовки в самолете

Футболист московского ЦСКА и молодежной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров стал жертвой воров во время перелета из Боготы в Стамбул. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Спортсмен снял кроссовки и уснул в пассажирском кресле самолета. Когда футболист проснулся, кроссовок не было. Злоумышленника найти не удалось, из самолета Абдулкадыров выходил в одноразовых тапочках.

В Колумбии молодежная сборная России провела два товарищеских матча. Подопечные Ивана Шабарова сыграли вничью (2:2) и потерпели поражение (0:1).

20-летний Абдулкадыров — воспитанник ЦСКА. Он пока не дебютировал в составе основной команды армейцев.

Ранее в Штутгарте неизвестные проникли в дом экс-футболиста московского клуба «Динамо» и сборной Германии Кевина Кураньи. Они украли наличные, драгоценности и несколько сумок на общую сумму около 105 тысяч евро.