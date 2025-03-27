В подполье сообщили о подготовке Украиной провокаций в Николаеве

РИА Новости: Украина готовит провокации в Николаеве с целью обвинить Россию

Спецслужбы Украины намерены устроить провокации в Николаеве, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в том, что она нарушает договоренности и бьет по энергетической инфраструктуре города. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья.

«Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек (...). В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры», — рассказал подпольщик.

По его словам, в Николаев везут обломки российских беспилотников и большое количество взрывчатки. Цель Киева — обвинить Россию в том, что она в нарушение договоренностей атакует энергообъекты. Кроме того, таким образом Украина хочет оправдать якобы ответные удары по энергетическим объектам Крыма, считает подпольщик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ночь на 26 марта Россия соблюдала договоренности и не атаковала энергообъекты. По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в свою очередь также не наносили удары по энергетической инфраструктуре.

В то же время Минобороны России утверждает, что ВСУ за сутки пытались ударить по трем энергообъектам на территории страны.