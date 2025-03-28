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17:49, 28 марта 2025Ценности

Наряд Дженнифер Энистон на ужине с Педро Паскалем привлек внимание фанатов

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Наряд американской актрисы Дженнифер Энистон на ужине с чилийско-американским актером Педро Паскалем привлек внимание фанатов. Соответствующие комментарии появились в блоге Deuxmoi в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что папарацци запечатлели и 56-летнюю телезвезду и ее 49-летнего спутника на выходе из ресторана Tower Bar в Западном Голливуде. Энистон была одета в синие джинсы, белую футболку и черный жилет, а Паскаль предпочел байкерскую кожаную куртку и брюки из денима.

Пользователи сети отметили, что верхняя часть образа звезды «Друзей» очень похож на культовый наряд ее героини Рэйчел Грин в сериале, который она носила в 18 серии 10 сезона. «Рэйчел Грин в реальности», «Она что, одета в наряд Рэйчел, отправляющейся в Париж?», «Она одета как Рэйчел», «Она застряла в 1990-х годах», «Это определенно наряд Рэйчел», — обсуждали они в комментариях под постом.

Ранее Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон.

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