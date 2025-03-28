Стало известно о риске для Овечкина не побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ

РБК: Овечкин может не побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рискует в нынешнем сезоне не побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет РБК.

В последнем матче против «Миннесоты Уайлд» россиянин не отличился заброшенными шайбами. Сейчас его показатель результативности равен 0,65 шайбы за игру. Если темп не снизится, то рекорд падет 16 апреля во время гостевой игры с «Нью-Йорк Айлендерс».

Следующий после этого матч состоится 18 апреля против «Питтсбург Пингвинз», однако эта игра станет заключительной в регулярном чемпионате. Сейчас Овечкину для обновления рекорда нужно забросить шесть шайб.

Ранее канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Дилан Строум рассказал о необычной традиции Овечкина. Он заявил, что Овечкин забирает себе практически все вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы. «Мы точно не знаем, оставляет ли он это у себя и хранит в своем музее или еще где-то», — задался вопросом он.