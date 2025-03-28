В России вернули ограничение полной стоимости кредита

ЦБ с 1 апреля восстановит ограничение полной стоимости потребкредитов и займов

Ограничение полной стоимости кредита (ПСК), мораторий на действие которого вводился с начала года сроком на три месяца, с 1 апреля вновь начнет действовать для потребительских кредитов и займов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Мера была призвана помочь кредитным организациям адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям, но теперь регулятор решил вернуть практику, согласно которой полная стоимость кредита — сумма, которую должен вернуть заемщик за весь срок пользования займом — не может более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа).

«Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», — отметили в ЦБ, констатировав, что рыночные условия «в целом стабилизировались».

Когда указанный мораторий вводился в конце прошлого года, ситуация с более стремительным, чем требовалось Банку России для борьбы с инфляцией, сокращением кредитования привела к тому, что у 170 отечественных банков портфель кредитов гражданам уменьшился более чем на триллион рублей. В самом Центробанке отмечали, что падение кредитной активности оказалось незапланированно жестким.