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16:05, 31 марта 2025Из жизни

Дикий гусь стал терроризировать магазин ради гусыни

В США дикий гусь стал терроризировать мебельный магазин
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Огайо, США, сотрудники мебельного магазина извинились за агрессию дикого гуся, живущего неподалеку. Об этом пишет People.

Канадский гусь (казарка) стал терроризировать клиентов магазина Ashley. Птица нападает на них на входе и пугает сотрудников — расправляет крылья и бьется клювом в стекло двери.

Одна из работниц магазина Николь Рейс объяснила, что гусь просто защищает гнездо, где высиживает яйца гусыня. Оно находится недалеко от магазина. По этой причине, как рассказывает Рейс, сотрудникам приходится выходить с работы, вооружившись лопатой.

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Работники не могут отогнать гуся, поэтому они решили перенести вход в магазин. На месте старого они повесили объявление: «Пожалуйста, используйте другую дверь. Простите нашего гуся». При этом сама Рейс заявила, что смогла подружиться с птицей. «Она меня не беспокоит», — отметила женщина.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года в одной из тюрем Бразилии было принято решение заменить сторожевых собак на гусей. Птицы оказались более эффективными, кроме того, их содержание обходится дешевле.

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