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04:37, 31 марта 2025Мир

Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против Ирана при одном условии

Трамп: США введут вторичные пошлины против Ирана, если не будет ядерной сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США могут ввести вторичные пошлины против Ирана через «пару недель». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что такая мера будет принята в случае отсутствия прогресса в переговорах с Ираном по ядерной программе.

7 марта Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он подчеркнул, что выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием» и сделает все, чтобы это пресечь.

Однако иранский президент Масуд Пезешкиан отверг прямые переговоры по своей ядерной программе, указав на сохранение окна для контактов при посредничестве третьих стран. После этого Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

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