Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

«ВКонтакте»: Зумеры вдохновляются культурой 90-х, а альфа задают тренды

«ВКонтакте» провела новое масштабное исследование, выявившее новые различия между поколениями зумеров (родившихся с 1997 по 2010 год) и альфа (появившихся на свет после 2011 года). Неожиданными выводами специалисты соцсети поделились с «Лентой.ру».

Прежде всего в соцсети пытались понять, как молодежь меняет культуру и задает тренды медиапотребления. Участие в опросе приняло около тысячи человек из разных городов России.

Выяснилось, что 78 процентов людей из поколения Z испытывают ностальгию по временам, в которых даже не жили. Все это, как уточняется, проявляется в увлечении советской эстетикой, эффектами старой пленки, мемами с героями старых фильмов и играми типа Atomic Heart. Помимо этого, 86 процентам нравится культура России — они любят мемы, блогеров и нарезки видео с рассказами о местных трендах.

В то же время 47 процентов представителей поколения альфа активно создают контент — вдвое больше, чем это делает поколение Z (22 процента). Таким образом, можно сделать вывод, что альфа вовлечены в digital как создатели: 33 процента снимают мемы и видео, 25 процентов занимаются программированием, 21 процент ведет текстовые блоги и онлайн-сообщества. «ВКонтакте» подмечает, что 55 процентов людей из этого поколения «воспринимают digital не только как пространство для общения, но и как инструмент для самовыражения».

В остальном же известно, что 77 процентов молодежи (людей до 30 лет) активно перенимают тренды из разных стран. В частности, азиатские форматы. В топе интересов: 57 процентов занимает аниме, 54 процента — дорамы, 45 процентов — k-pop. 42 процента респондентов также отметили, что разноформатный контент вдохновляет их на путешествия и изучение новых языков.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина назвала ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов. Тем временем аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» выяснили, что среди заемщиков в России стало больше зумеров.