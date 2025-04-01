Чемпион мира рассказал о пользе шахмат для детей

Чемпион мира Доммараджу рассказал о пользе шахмат для детей

Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу рассказал о пользе шахмат для детей. Его цитирует «Чемпионат» со ссылкой на Grand Chess Tour.

По его словам, многочисленные исследования показали, что дети, которым преподают шахматы в школе, показывают лучшие результаты в учебе. «Даже если они не занимаются шахматами профессионально, занятие ими в качестве хобби может иметь положительные эффекты», — сказал индийский спортсмен.

Доммараджу отметил, что шахматы развивают стратегическое мышление. «Даже игра в шахматы просто ради развлечения может быть полезна в других сферах жизни», — добавил он.

В декабре прошлого года Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. В борьбе за титул Гукеш одолел китайца Дина Лиженя.