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00:20, 1 апреля 2025Мир

Президент Финляндии призвал оказать давление на Россию

Президент Финляндии Стубб призвал принудить Россию к миру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад оказать давление на Россию с целью принудить ее к миру. Слова политика приводит издание Financial Times.

«На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру», — заявил Стубб.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что страны ЕС выбирают путь саморазрушения, поскольку Брюссель демонстрирует нежелание урегулировать конфликт и нацелен на конфронтацию с Москвой.

До того Логвинов заявил, что Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении Москвы. Он подчеркнул, что сообщество уже не сможет изменить тактику поведения в отношении России.

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