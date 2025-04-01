Президент Финляндии Стубб призвал принудить Россию к миру

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад оказать давление на Россию с целью принудить ее к миру. Слова политика приводит издание Financial Times.

«На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру», — заявил Стубб.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что страны ЕС выбирают путь саморазрушения, поскольку Брюссель демонстрирует нежелание урегулировать конфликт и нацелен на конфронтацию с Москвой.

До того Логвинов заявил, что Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении Москвы. Он подчеркнул, что сообщество уже не сможет изменить тактику поведения в отношении России.