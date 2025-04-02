Губернатор заявил об отсутствии пострадавших гражданских при крушении ракетоносца Ту-22М3

Иркутский губернатор Кобзев: После крушения Ту-22М3 жертв среди гражданских нет

При крушении стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области никто из гражданского населения не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

По его информации, на борту ракетоносца находились четыре члена экипажа, один из которых не выжил. Прибывшие на место спасательные бригады эвакуируют выживших, на месте работают сотрудники МЧС.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта», — сообщил глава региона, добавив, что ориентировочно полностью подачу электроэнергии жителям восстановят до утра.

Стратегический сверхзвуковой ракетоносец потерпел крушение в Иркутской области вечером в среду, 2 апреля. Он упал в безлюдной местности, на его борту находились четыре члена экипажа, которые катапультировались. По данным Минобороны, летчик ракетоносца не выжил. Причиной крушения стала стратегическая неисправность.

В сети появились кадры с выжившим членом экипажа. Известно, что пилот ракетоносца увел борт от жилых домов. Судя по опубликованным с места крушения кадрам, место падения находится неподалеку от жилого сектора.