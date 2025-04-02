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22:14, 2 апреля 2025Спорт

Овечкина поставили в пример сменившей гражданство российской теннисистке

Васильев поставил Овечкина в пример сменившей гражданство теннисистке Касаткиной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Winslow Townson-Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поставил российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в пример сменившей гражданство теннисистке Дарье Касаткиной. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Возвращение Овечкина в Россию и в наш чемпионат будет величайшим событием и ответом одной "великой" теннисистке. Александр прожил в США 20 лет, и он все равно хочет вернуться в Россию, он любит и помнит свою родину в отличие от Касаткиной», — заявил Васильев. Он призвал теннисистку следить за своим языком и равняться на истинных патриотов.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что вернется в московское «Динамо».

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации экс-россиянка занимает 12-е место.

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