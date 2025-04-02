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16:02, 2 апреля 2025Культура

Пригожин сел на шпагат

Продюсер Иосиф Пригожин сел на шпагат
Ольга Коровина

Продюсер Иосиф Пригожин сел на шпагат, отмечая свое 56-летие. Видео он опубликовал в личном Telegram-канале.

«Ни дня без растяжки», — написал Пригожин. В марте продюсер пообещал заплатить тренеру Самире Мустафаевой миллион рублей, если ему удастся сесть на шпагат. Он отметил, что занимается два раза в неделю, и пообещал вскоре «дать фору» артистке балета Анастасии Волочковой.

Ранее стало известно, что Пригожин получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание продюсеру за заслуги в развитии музыки в стране.

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