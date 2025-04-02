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18:07, 2 апреля 2025Спорт

В Госдуме обвинили сменившую гражданство Касаткину в неблагодарности

Фетисов обвинил сменившую гражданство теннисистку Касаткину в неблагодарности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов осудил сменившую гражданство теннисистку Дарью Касаткину. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности, отметив, что это ее выбор и ей с ним жить. «Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится. Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», — заявил он.

Ранее Фетисов резко высказался о родителях Касаткиной. «Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину», — посчитал он.

29 марта стало известно, что Касаткина теперь представляет Австралию. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 12-е место.

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