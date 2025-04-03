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16:38, 3 апреля 2025Культура

Анджелину Джоли расстроила схожесть дочери с Брэдом Питтом

Radar Online: Анджелину Джоли расстраивает сходство дочери Шайло с Брэдом Питтом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли расстраивается из-за того, что дочь Шайло становится все более похожей на своего отца Брэда Питта. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на источник.

«Энджи не может не думать о Брэде, когда смотрит на Шайло. Анджелину расстраивает и злит то, что теперь, когда Шайло стала взрослой, она копирует внешность своего отца, особенно когда Энджи — настоящая икона стиля», — сказал собеседник портала.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт впервые за восемь лет обратился за помощью к Анджелине Джоли.

В конце декабря Питт и Джоли после восьми лет судебных разбирательств смогли заключить договор об условиях развода.

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