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09:42, 3 апреля 2025Россия

Губернатор заявил о сделавшем все экипаже ради отведения падающего Ту-22МЗ от жилых домов

Кобзев: Экипаж Ту-22МЗ отвел падающих борт от жилых домов в Приангарье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-22МЗ, который потерпел крушение в Иркутской области, сделал все, чтобы отвести борт от жилых домов. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в министерстве обороны», — сообщил глава региона.

Он поблагодарил военнослужащих за их работу и выразил слова соболезнования родным и близким летчика, который получил при крушении несовместимые с жизнью травмы.

Стратегический сверхзвуковой ракетоносец потерпел крушение в Иркутской области вечером в среду, 2 апреля. Он упал в безлюдной местности, на его борту находились четыре члена экипажа. Причиной крушения стала стратегическая неисправность. Никто из гражданских не пострадал.

В сети появились кадры с выжившим членом экипажа. Судя по опубликованным с места крушения кадрам, место падения находится неподалеку от жилого сектора.

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