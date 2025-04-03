Губернатор заявил о сделавшем все экипаже ради отведения падающего Ту-22МЗ от жилых домов

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-22МЗ, который потерпел крушение в Иркутской области, сделал все, чтобы отвести борт от жилых домов. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в министерстве обороны», — сообщил глава региона.
Он поблагодарил военнослужащих за их работу и выразил слова соболезнования родным и близким летчика, который получил при крушении несовместимые с жизнью травмы.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец потерпел крушение в Иркутской области вечером в среду, 2 апреля. Он упал в безлюдной местности, на его борту находились четыре члена экипажа. Причиной крушения стала стратегическая неисправность. Никто из гражданских не пострадал.
В сети появились кадры с выжившим членом экипажа. Судя по опубликованным с места крушения кадрам, место падения находится неподалеку от жилого сектора.