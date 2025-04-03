Пошлины Трампа рассмешили жителей австралийского острова

Reuters: Трамп ввел пошлины в 29 % против региона Австралии без экспорта в США

Одним из регионов мира, в отношении которого президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импорт, стал тихоокеанский остров Норфолк — внешняя самоуправляемая территория Австралии. При этом жители острова не могут понять, какие товары будут облагаться этими пошлинами, потому что регион не ведет никакой торговли с США, пишет Reuters.

Опрошенные агентством жители острова говорят, что встретили новость о тарифах со смехом. Владелец местного предприятия по производству бетонных смесей предположил, что речь идет о какой-то ошибке.

Главный повод для удивления в том, что пошлины в отношении Австралии составляют 10 процентов, то есть базовый тариф для всего мира, в том числе для необитаемых островов Херд и Макдональд, населенных только пингвинами. Однако именно для Норфолка, где проживают 2188 жителей, Белый дом решил повысить их в три раза.

Реального производства и экспорта на острове нет. Единственным товаром, который поставляется за рубеж, являются семена пальмы, но и те идут в Европу. Тем не менее американские данные показывают, что США импортировали с Норфолка в 2022 году товаров на 300 тысяч долларов, в 2023-м — на 700 тысяч, а в 2024-м — на 200 тысяч.

Владелец налоговой консалтинговой компании на острове Гай Дункан усомнился, что США вообще знают, где находится Норфолк. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе также признался, что у него нет объяснений этому курьезу. «В последний раз, когда я смотрел на карту, Норфолк был частью Австралии», — пошутил он в интервью местным СМИ.

США установили пошлины на импорт товаров из 185 стран и регионов мира. Анонсируя такие меры, Трамп объяснил их отсутствием взаимности в торговле, особенно в последние годы. Вырученные с пошлин средства президент США пообещал направить на погашение госдолга. Самыми высокими тарифы оказались для Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46 процентов), Таиланда (36 процентов) и Китая (34 процента).

Россия в списке стран, в отношении которых были введены тарифы, отсутствует. В администрации США объяснили такое решение тем, что давление на российскую экономику оказывается другими мерами.