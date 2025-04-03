Производители сыра забили тревогу из-за пошлин Трампа

Reuters: Импортные тарифы Трампа приведут к двукратному падению экспорта феты

Импортные тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут привести к двукратному падению экспорта феты. О забивших тревогу производителях сыра сообщает Reuters

В 2019 году Греции удалось добиться освобождения фирменного сыра от тарифов США, введенных в отношении европейских товаров. Однако на этот раз местных производителей затронули пошлины в 20 процентов, которые коснулись всех тарифов на поставки из Евросоюза.

«Какая доля пошлин достанется конечному потребителю, еще предстоит выяснить», — отметил генеральный директор кооператива, производящего фету Константинос Латсис.

Фета с 2022 года является охраняемым товарным знаком ЕС — в 2024 году греческие фермеры произвели порядка 140 тысяч тонн этого мягкого овечьего сыра на сумму 800 миллионов евро. Около восьми процентов экспорта пришлось на США — за четыре года объем увеличился вдвое. Теперь греческие молочные фермы, экспортирующие фету на быстрорастущий рынок США, ожидают, что тарифы могут сократить эти цифры минимум вдвое.

«Я боюсь, что на этот раз фета не сможет обойти эти тарифы. Нам нужно придумать, как перенаправить эти объемы на другие рынки, — сказал Христос Апостолопулос, глава Ассоциации молочной промышленности Греции.

Трамп решил ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.

После объявления о пошлинах президент установил в США режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности.