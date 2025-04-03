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08:35, 3 апреля 2025Экономика

С выпускающего самолеты российского завода потребовали миллионы рублей

Минобороны подало иск к выпускающему самолеты Кизлярскому заводу на ₽390 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны РФ подало иск к Кизлярскому электромеханическому заводу. От выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками потребовали 390 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания для его подачи пока не уточняются.

Ранее стало известно, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получит на доработку проекта легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник»), еще 10,4 миллиарда рублей. Опытно-конструкторские работы по контракту следует завершить в срок до 17 декабре 2027 года, то есть почти за три года.

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут отказываться от отечественных вертолетов «Ансат» из-за невозможности сертифицированного обслуживания двигателей и замены деталей. В следующем году приземлить придется шесть машин, в 2027-м — 11, в 2028-м — три, а в 2029-м — сразу 25 вертолетов.

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