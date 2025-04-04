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17:37, 4 апреля 2025Экономика

В Европе резко подешевел газ

Биржевые цены на газ в Европе снизились 4 апреля почти на 8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу теряют почти 8 процентов (на момент написания материала 7,86 процента), находясь на уровне около 415 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 447,5 доллара за тысячу кубометров.

Майские фьючерсы на газ по индексу TTF резко дешевеют в пятницу на фоне падения стоимости акций по всему миру, а также удешевление ключевого сырья, такого как нефть, рухнувшая ниже 65 долларов за баррель, на 7,7 процента, и медь, дешевеющая более чем на 6 процентов.

По словам госсекретаря США Марка Рубио, ситуация, складывающаяся после введения администрацией Дональда Трампа пошлин в отношении товаров из почти всех стран мира, должна привести к перезагрузке мирового торгового порядка.

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