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17:22, 5 апреля 2025Россия

Из крупнейшего аквапарка Москвы эвакуировали всех посетителей

Свыше 2 тысяч человек эвакуировали из аквапарка «Мореон» в Москве
Мария Черкасова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Свыше двух тысяч человек эвакуировали из крупнейшего крытого аквапарка столицы — «Мореон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Причиной полной эвакуации из здания, расположенного по адресу улица Голубинская, 16, оказался подозрительный предмет.

В официальном Telegram-канале парка появилось сообщение, что он не работает в субботу, 5 апреля. «Ранее приобретенные билеты на 5 апреля будут действовать в другие дни», — заявили там.

Ранее в ночь на 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета.

В Москве 25 декабря 2024 года полицейские оцепили улицу Плещеева из-за похожего на противопехотную мину «Лепесток» предмета. Он лежал на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома.

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