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14:56, 5 апреля 2025Мир

В Европе признали формирование нового мирового порядка

Глава крупнейшей фракции ЕП Вебер заявил о переходе США и Европы к конфликту
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Приход к власти в США президента Дональда Трампа и кардинальное изменение внешней политики многолетнего главного партнера Европы свидетельствует о том, что новый мировой порядок уже сформирован. Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает РИА Новости.

Он усомнился в том, что старая Америка вернется, а также признал, что теперь Вашингтон рассматривает Брюссель в качестве противника и находится с ним в конфликте. Вебер указал, что проводимая Трампом торговая политика не оставляет сомнений.

Речь идет о введении администрацией США пошлин на импорт товаров почти всех стран мира, о чем было объявлено на этой неделе. Сам Трамп назвал 2 апреля днем освобождения, подразумевая будущие прибыли для национальной экономики, однако Вебер отметил, что это скорее черный день, потому что глава Белого дома допустил огромную ошибку.

Парламентарий напомнил, что Европа находится в той же весовой категории, что и США, и не позволит помыкать собой. Вебер призвал Евросоюз перехватить инициативу и активно заключать антитрамповские соглашения о торговле с другими странами.

По его мнению, политика администрации США приведет к отдалению от Вашингтона большинства стран мира и Евросоюз имеет все возможности стать маяком справедливой и основанной на правилах торговли. Однако для этого Европа должна действовать, в том числе заключить соглашение с Меркосур (южноамериканское торговое объединение) и Индией.

Ранее тарифы Трампа назвали лучшей возможностью для Китая стать мировым лидером, для чего Пекину следует объединить вокруг себя пострадавших от действий Вашингтона. Первым действием КНР после информации о том, что в отношении всего китайского экспорта в США введены пошлины в размере 34 процентов, стал зеркальный ответ.

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