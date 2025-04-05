Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4 апреля
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Трактор
4 апреля
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Динамо М
4 апреля
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Аугсбург
1:3
Завершен
Бавария
Германия — Бундеслига|28-й тур
07:55, 5 апреля 2025Спорт

Российская гимнастка-чемпионка показала фото в платье с откровенным декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александра Солдатова

Александра Солдатова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимок в белом платье с откровенным декольте. Солдатова провела фотосессию на природе. Пост собрал более пяти тысяч лайков.

Ранее Солдатова рассказала, что во время выступлений на профессиональном уровне никогда не пробовала алкоголь. Она добавила, что после ухода из спорта не стала поклонницей спиртного.

В декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину понадобилось на один матч меньше, чем канадцу

    Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

    Зеленского назвали клоуном

    Мошенники начали обманывать участников СВО под предлогом поиска сослуживцев

    Братья в Курской области эвакуировали престарелую мать при помощи садовой тачки

    Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

    Раскрыты подробности о вооружении охраны «Крокуса» в момент теракта

    Овечкин обратился к россиянам после повторения рекорда Гретцки

    Генконсул России в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

    ЕС продолжил поставки вооружения Киеву через Мукачево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше