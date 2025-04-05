Российская гимнастка-чемпионка показала фото в платье с откровенным декольте

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимок в белом платье с откровенным декольте. Солдатова провела фотосессию на природе. Пост собрал более пяти тысяч лайков.

Ранее Солдатова рассказала, что во время выступлений на профессиональном уровне никогда не пробовала алкоголь. Она добавила, что после ухода из спорта не стала поклонницей спиртного.

В декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.