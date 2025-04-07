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13:23, 7 апреля 2025Экономика

В Кремле отреагировали на обрушение цен на нефть

Песков: В Кремле внимательно следят за чрезвычайной ситуацией на нефтяном рынке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские власти очень внимательно следят за чрезвычайно напряженной ситуацией на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит газета «Известия».

Ситуацию, при которой мировые цены на нефть за короткий промежуток времени падают до многолетних минимумов, он назвал «очень неспокойной и эмоционально перегруженной». Песков объяснил подобную динамику в первую очередь реакцией участников рынка на решение администрации президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины в отношении продукции из 185 стран. «Мы очень внимательно следим за ситуацией», — резюмировал Песков.

Ранее в ходе торгов на бирже ICE стоимость июньских поставок эталонной североморской марки нефти Brent в моменте опустилась до минимума за последние четыре года. Ближе к 11:50 по московскому времени сырьевые котировки снизились до отметки в 62,5 доллара за баррель. Столь низких значений не фиксировалось на бирже с весны 2021 года. Схожую динамику продемонстрировал и майский фьючерс американского сорта West Texas Intermediate (WTI). Его стоимость к тому времени сократилась до 59,3 доллара за баррель.

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Средний же уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, упал до минимума с июня 2023 года еще в марте. По итогам первого месяца весны показатель впервые за последние несколько лет опустился ниже уровне в 60 долларов за баррель и просел до 58,99 доллара. Агентство Reuters подсчитало, что рублевая стоимость Urals в середине марта оказалась почти на 25 процентов ниже заложенного в федеральном бюджете уровня. Подобную динамику аналитики объяснили в том числе неожиданным укреплением российской валюты.

Пошлины Трампа руководитель отдела исследований экономики США в Fitch Ratings Олу Сонола назвал переломным моментом как для американской, так и мировой экономики. Агрессивная торговая политика главы Белого дома, по мнению эксперта, может привести к рецессии во многих странах, включая ближайших союзников Вашингтона. Агентство Bloomberg утверждало, что таможенные барьеры затронут мировые торговые потоки на общую сумму примерно в 33 триллиона долларов.

Вот это да!
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