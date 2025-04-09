Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

Минобороны: ВСУ пытались ударить по газораспределительной станции «Темрюк»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью двух беспилотников пытались ударить по газораспределительной станции «Темрюк» в Краснодарском крае. Об этом заявило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята в 2.30 по московскому времени во вторник, 9 апреля. Газораспределительная станция, которая была целью ВСУ, обеспечивает газоснабжение кубанского города Темрюк и одноименного порта. Все два беспилотника, которые направлялись к объекту, были уничтожены на безопасном от него расстоянии.

Тогда же ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае — она обеспечивает энергией «Турецкий поток». Минобороны подчеркнуло, что ВСУ намеренно пытались нанести удар по объекту и фактически каждый день продолжают атаковать объекты энергетики России, несмотря на достигнутые договоренности.

Помимо этих двух объектов, ВСУ за минувшие сутки атаковали еще четыре энергообъекта — два в Курской области, один в Запорожской и еще один в Ростовской. В результате часть жителей этих регионов были на время лишены электричества.

Москва и Киев в марте на месяц договорились отказаться по ударов по объектам энергетики. Их список стороны согласовали с США. Россия, несмотря на атаки ВСУ, продолжает придерживаться моратория на соответствующие удары.