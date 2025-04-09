В Госдуме сочли слова Трампа о рекорде Овечкина нокаутом для Украины

Светлана Журова сочла слова Трампа о рекорде Овечкина нокаутом для Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на похвалу президента США Дональда Трампа в адрес российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, установившего рекорд по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, достижение игрока — элемент силы народа России. «Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», — отметила Журова.

Трамп высказался о рекорде Овечкина 8 апреля. Он назвал россиянина великим.

Ранее вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» не заслуживает восхищения публики.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.