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12:56, 10 апреля 2025Мир

Делегации России и США ушли на перерыв

Делегации России и США в Стамбуле ушли на перерыв
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Делегации России и США, участвующие в переговорах в Стамбуле, ушли на обеденный перерыв после двух с половиной часов консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Ушли на обед в здании генконсульства», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что второй раунд консультаций России и США в Стамбуле продлится не менее четырех часов. Отмечается, что переговоры делегаций проходят в спокойном и конструктивном ключе.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую команду — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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