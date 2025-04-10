Москвичам рассказали о погоде в четверг

Гидрометцентр: В столице 10 апреля ожидается мокрый снег и плюс 3 градуса

Мокрый снег и до плюс 3 градусов Цельсия ожидаются в Москве в четверг, 10 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег и мокрый снег. Количество осадков составит 2-4 миллиметра, прирост снега — до трех сантиметров. Максимальная температура воздуха 1-3 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.

Ранее в столице появились апрельские сугробы. Их высота в Москве в среду, 9 апреля, составила 23 сантиметра, а в Подмосковье — до 30 сантиметров. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что к 15-16 апреля снег полностью растает, а на Пасху, которая в этом году выпадает на 20 апреля, будет тепло и солнечно — воздух прогреется до плюс 18 градусов.