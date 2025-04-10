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20:09, 10 апреля 2025Путешествия

Пассажир самолета возмутился видом обеда на борту и сравнил его с кошачьей едой

Пассажир Air New Zealand сравнил обед в самолете с кошачьей едой
Алина Черненко

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand возмутился внешним видом обеда на борту и сравнил его с кормом для питомца. Об этом сообщает портал Stuff.

Питер Макки летел из Окленда, Новая Зеландия, в Сидней, Австралия, 10 апреля. Когда мужчина открыл коробку с бортовым питанием, его ждало разочарование. «Под зеленью какая-то паста телесного цвета. Как кошачья еда», — посетовал Макки.

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Позже путешественник узнал от стюардессы, что в составе были свинина и фокачча с шалфеем, томатами и приправой. Пассажир признался, что он откусил кусок и не смог съесть больше.

Ранее пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил в бортовом питании личинку. В качестве компенсации перевозчик начислил ему 7,5 тысячи миль и перевел еще 150 долларов (около 13,4 тысячи рублей).

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