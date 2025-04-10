Родственники подвергшихся пыткам паяльником россиян подали миллиардный иск к Таганской ОПГ

В Москве подали иск на миллиард рублей к Таганской ОПГ

В Москве к бывшим членам Таганской организованной преступной группы (ОПГ) подали миллиардный иск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RTVI.

Исковые заявления подали родственники россиян, с которыми бандиты жестоко расправились. Перед этим жертв пытали с помощью огнестрельного оружия и паяльника. Многие переставали дышать, переживая сильнейший болевой шок. Ожидается, что часть иска в один миллиард будет погашена путем продажи арестованного имущества бандитов.

Издание отмечает, что адвокаты Таганской ОПГ скорее всего попытаются оспорить суммы исков.

Ранее суд арестовал имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на 200 миллионов рублей. Арест наложили на имущество лидера ОПГ Игоря Жирноклеева, других членов группировки и третьих лиц, чьим имуществом фактически распоряжаются подсудимые.

27 марта суд присяжных вынес обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ.