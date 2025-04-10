Вышедшая из моды любимая вещь 30-летних стала вновь популярной

DM: Вышедшие из моды и любимые у 30-летних джеггинсы стали вновь популярны

Любимая вещь 30-летних, которая ранее вышла из моды, стала вновь актуальной. Соответствующий материал публикует Daily Mail (DM).

Журналисты обратили внимание на появившийся интерес потребителей к джеггинсам. Речь идет об обтягивающих джинсах разных оттенков. По данным издания, тенденция стала набирать популярность благодаря японскому ретейлеру Uniqlo, который выпустил в продажу данный предмет гардероба.

Пользователи сети позитивно оценили товар и выразили свою реакцию в комментариях в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда. «Джеггинсы вернулись, круто», «Добро пожаловать в мир джеггинсов, парни!», «Снова 2017 год?» — иронично написали они.

Ранее американские богачи пристрастились к одной вещи для детей за 69 тысяч рублей. Речь шла о слинге бренда Artipoppe, стоимость которого варьируется от 360 до 800 долларов (от 32 до 69 тысяч рублей) в зависимости от материала.