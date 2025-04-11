Кремль подчеркнул готовность Путина сразу перейти к разговору со спецпосланником Трампа

Песков: Спецпосланник США Уиткофф и Путин сразу приступят к переговорам

Президент России Владимир Путин и спецпосланник США по Украине Стив Уиткофф сразу приступят к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментарий приводится в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Нет, сразу переговоры, сразу разговор», — ответил он на вопрос, будет ли перед встречей проведена экскурсия по библиотеке.

11 апреля Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Позднее Песков рассказал, что Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США.

Как указал представитель Кремля, от встречи не следует ждать каких-либо прорывов, поскольку Россия и США продолжают скрупулезную работу, чтобы довести свои позиции друг до друга.