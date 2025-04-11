Лавров высказался об отношении администрации Трампа к ненависти Зеленского к русским

Глава МИД Лавров: Администрация Трампа понимает ненависть Зеленского к русским

Администрация президента США Дональда Трампа понимает ненависть украинского лидера Владимира Зеленского к русским, а также то, что ему придется смириться с территориальными потерями. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, видео с его речью публикует МИД РФ.

«Это понимание тоже есть у администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил вещи, которые помогают ему «держаться» во время конфликта на Украине. В их числе он назвал ненависть к русским.