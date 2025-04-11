Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 11 апреля 2025Экономика

Рекордные мировые цены на золото отразились на стоимости российских акций

Акции российских золотодобытчиков подорожали на фоне рекордных мировых цен
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Акции отечественных золотодобытчиков дорожают на фоне обновляющих 11 апреля исторические максимумы мировых цен на золото. Об этом свидетельствуют данные российской торговой площадки.

Так, стоимость акции компании «Полюс» поднимается на 2,67 процента, достигая почти 1900 рублей, бумаги «ЮГК» прибавляют 2,72 процента, до 73,55 копейки. В целом индекс Мосбиржи растет на 2,41 процента, до 2 830,8 пункта.

На ценах компаний в РФ отразилась динамика драгметалла на мировых рынках. В пятницу стоимость золота, преодолев прежний рекордный уровень немногим выше 3201 долларов за тройскую унцию, достигала на торгах на бирже Comex 3253 долларов, а к моменту написания материала скорректировалась до 3237,5.

Эксперты объясняют ралли цен на золото последних трех дней оттоком из номинированных в долларах активов, сопровождающимся спросом на активы-убежища, которому способствует ежедневное усугубление торгового противостояния Вашингтона и Пекина.

    Обсудить
    Последние новости

    На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

    Эстонские военные задержали направлявшийся в Россию танкер

    Стало известно о влиянии выбросов мазута на курортный сезон в Крыму

    На Украине бросили в мусорный бак директора больницы из-за увольнения неврологов

    Пожилых россиян призвали включить в рацион один доступный продукт

    Центробанк опроверг введение ограничений на снятие наличных в банкомате

    Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения

    Российский военкор заявил о невозможности для генерала Попова «искупить вину кровью»

    Азаров раскритиковал новый учебник по истории Украины

    На Западе раскрыли участие ЕС в планировании отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше