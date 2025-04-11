Рекордные мировые цены на золото отразились на стоимости российских акций

Акции российских золотодобытчиков подорожали на фоне рекордных мировых цен

Акции отечественных золотодобытчиков дорожают на фоне обновляющих 11 апреля исторические максимумы мировых цен на золото. Об этом свидетельствуют данные российской торговой площадки.

Так, стоимость акции компании «Полюс» поднимается на 2,67 процента, достигая почти 1900 рублей, бумаги «ЮГК» прибавляют 2,72 процента, до 73,55 копейки. В целом индекс Мосбиржи растет на 2,41 процента, до 2 830,8 пункта.

На ценах компаний в РФ отразилась динамика драгметалла на мировых рынках. В пятницу стоимость золота, преодолев прежний рекордный уровень немногим выше 3201 долларов за тройскую унцию, достигала на торгах на бирже Comex 3253 долларов, а к моменту написания материала скорректировалась до 3237,5.

Эксперты объясняют ралли цен на золото последних трех дней оттоком из номинированных в долларах активов, сопровождающимся спросом на активы-убежища, которому способствует ежедневное усугубление торгового противостояния Вашингтона и Пекина.