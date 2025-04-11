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12:50, 11 апреля 2025Россия

В Кремле раскрыли подробности о планах Путина в региональной поездке

Песков: 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин 11 апреля будет работать в Санкт-Петербурге. Подробности о планах главы государства в региональной поездке раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня работаем в Петербурге», — обозначил Песков, не уточнив, какие именно встречи и мероприятия запланированы.

Речь идет об объявленной накануне, 10 апреля, региональной поездке Путина. В Кремле при этом не раскрывали никаких ее деталей, в том числе места.

Ранее стало известно, что самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге. Предположительно, он прилетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Песков подтвердил, что гипотетически Путин может встретиться с спецпредставителем Трампа в случае, если график главы государства будет это позволять.

Политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что целью визита Уиткоффа в Россию может быть решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС.

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