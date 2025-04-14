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18:31, 14 апреля 2025Забота о себе

Назван фрукт для борьбы с запорами и защиты от рака толстой кишки

Хирург Раджан: Киви защищает от рака толстой кишки
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Хирург Каран Раджан назвал фрукт, который полезен для борьбы с запорами и профилактики рака толстой кишки. Его слова передает издание El Español.

Как отметил Раджан, в составе киви имеется большое количество растворимой клетчатки, которая положительно сказывается на работе кишечника. Также фрукт богат ферментами, необходимыми для расщепления пищи. Кроме того, там содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений.

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По словам врача, еще одним преимуществом киви является низкая калорийность, поэтому его можно включать в рацион при похудении. Подходит фрукт и людям с сахарным диабетом, поскольку он обладает низким гликемическим индексом, а серотонин и мелатонин в его составе помогут наладить сон. В заключение медик порекомендовал употреблять два киви в день для улучшения самочувствия.

Ранее терапевт Сермед Межер назвал продукты, повышающие риск развития рака. По его словам, не следует увлекаться мясом с зажаристой корочкой, поскольку там содержатся вредные вещества, повреждающие ДНК.

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