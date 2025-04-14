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09:46, 14 апреля 2025Спорт

Овечкин прокомментировал два поражения «Вашингтона» подряд перед плей-офф НХЛ

Овечкин о двух поражениях «Вашингтона» подряд в НХЛ: Мы не забиваем свои голы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал два поражения команды подряд перед плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист заявил, что проблемой стало то, что «Вашингтон» не забивает свои голы. «Нам нужно быть готовыми, что в плей-офф нас будет ждать именно такая игра, нужно реализовывать свои моменты. Каждая маленькая деталь может повлиять на результат», — посчитал он.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл клубу «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 1:4 в домашнем матче. Единственный гол в составе столичной команды забил Овечкин, обновивший свой снайперский рекорд. Теперь на его счету 896 заброшенных шайб.

Плей-офф Кубка Стэнли начнется 19 апреля 2025 года.

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