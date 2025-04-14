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20:37, 14 апреля 2025Спорт

Стали известны причины ухода фигуристки Муравьевой от Плющенко

Фигуристку Муравьеву отчислили из академии Плющенко за неподобающее поведение
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Софья Муравьева была отчислена из академии «Ангелы Плющенко» за систематические нарушения тренировочного процесса. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника издания, Муравьеву выгнали с ледовой тренировки за систематические нарушения тренировочного процесса. Отмечается, что она срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

«Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», — подчеркнуто в сообщении.

Об уходе Муравьевой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 14 апреля. В ее заявлении сказано, что она просит отчислить ее за то, что «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».

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