Стали известны причины ухода фигуристки Муравьевой от Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева была отчислена из академии «Ангелы Плющенко» за систематические нарушения тренировочного процесса. Об этом стало известно РИА Новости.
По информации источника издания, Муравьеву выгнали с ледовой тренировки за систематические нарушения тренировочного процесса. Отмечается, что она срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.
«Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», — подчеркнуто в сообщении.
Об уходе Муравьевой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 14 апреля. В ее заявлении сказано, что она просит отчислить ее за то, что «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».